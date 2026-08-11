Пожар охватил кровлю ДК «Выборгский» в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелась кровля ДК «Выборгский» на улице Комиссара Смирнова. Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности, сообщает Mash на Мойке.

В Петербурге горит ДК «Выборгский». Видео © Telegram / Mash на Мойке

На кадрах с места происшествия видно, как из-под крыши здания валит густой чёрный дым. Из окон дворца культуры вырываются языки пламени.

К тушению привлечены экстренные службы. К зданию прибыли 14 пожарных машин, улицу Комиссара Смирнова перекрыли. Информация о площади возгорания, его причинах и возможных пострадавших уточняется.

На днях Life.ru рассказывал, что вечером 8 августа на первом этаже 16-этажного жилого дома на проспекте Королёва в Петербурге загорелся магазин. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сильное задымление охватило всё здание. Из опасной зоны эвакуировали 42 человека, включая четверых детей. Огонь ликвидировали к 21:01, пострадавших нет. На месте работали 19 спасателей и четыре единицы техники.