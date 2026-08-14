Два человека пострадали при пожаре в историческом центре Петербурга

Крупный пожар вспыхнул в историческом центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице, напротив Александровского сада. По уточнённым данным МЧС, пострадали два человека.

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Огонь охватил кровлю здания, на крыше которого находится панорамный ресторан. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Обоих пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии пока не приводится.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Возгоранию присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Всего несколько дней назад в Петербурге крупный пожар охватил кровлю ДК «Выборгский». Огонь распространился на сотни квадратных метров, а происшествию присвоили повышенный второй ранг сложности. Позднее спасатели полностью ликвидировали возгорание, сведений о пострадавших не поступало.