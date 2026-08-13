Спасались, прыгая в воду: Пожар охватил катер с российскими туристами в Турции

Экскурсионный катер со 115 туристами загорелся у берегов турецкого Фетхие. Среди находившихся на борту отдыхающих были россияне, сообщает SHOT.

В Турции загорелся катер со 115 туристами, среди которых были россияне. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, огонь вспыхнул на кухне и стремительно распространился по судну. Когда пламя охватило весь катер, пассажиры в спасательных жилетах начали прыгать за борт.

На помощь прибыли сотрудники береговой охраны. Всех 115 человек эвакуировали из воды и доставили в порт. Двое туристов надышались дымом, их госпитализировали. Остальные пассажиры от поездки в больницу отказались. Сам катер полностью выгорел. Причину ЧП предстоит установить специалистам.

Ранее при крушении пассажирского парома в Зимбабве погибли 44 человека. Спасти удалось 77 пассажиров.