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12 августа, 18:11

Число погибших при крушении парома в Зимбабве выросло до 44

При крушении парома в Зимбабве спасли 77 человек, погибли 44

Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP

Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP

По меньшей мере 77 человек удалось спасти после крушения пассажирского парома на озере Кариба в Зимбабве. По последним данным, обнаружены тела 44 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.

При крушении парома в Зимбабве спасли 77 человек, погибли 44. Видео © Х / Pablo Promt

По предварительным данным, судно попало под сильный ветер и столкнулось с высоким волнением на озере, после чего начало набирать воду и перевернулось. The Herald уточняет, что в районе происшествия наблюдалось локальное погодное явление.

Катастрофа произошла во время рейса из города Кариба к рыболовному лагерю Чалала. На помощь пассажирам направили спасательные лодки, подразделение полицейских водолазов и вертолёт. Поиски продолжаются. Ситуацию осложняет большая глубина озера в районе крушения, а также неопределённость с точным числом пассажиров, находившихся на судне.

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Напомним, 11 августа в Зимбабве перевернулось судно, и на место были направлены лодки, вертолёт и водолазная группа. По проданным билетам власти подтвердили, что на борту предварительно находились 114 взрослых пассажиров и 5 членов экипажа. Точное число людей неизвестно, так как маленькие дети могли ехать без билетов. Вместимость парома составляла 90 человек, поэтому судно было перегружено.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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