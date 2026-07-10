Праздник превратился в кошмар: В Бразилии 11 человек переломали кости, рухнув под пол на дне рождения

В бразильском городе Белен празднование 15-летия школьницы едва не закончилось трагелией. Гости банкетного зала провалились под внезапно обрушившийся пол, пишет Need To Know.

В Бразилии на 15-летии девушки обвалился пол. Видео © X / BelemHoje

Праздник проходил 5 июля в штате Пара. На торжество в честь Аны Беатрис пришли около 230 человек. Примерно через 20 минут после начала мероприятия часть покрытия не выдержала, когда гости собрались посмотреть фотосессию именинницы.

В результате пострадали 11 родственников и друзей девушки в возрасте от 15 до 70 лет — у них диагностировали переломы и серьёзные травмы конечностей.

Мать именинницы после произошедшего потеряла сознание от сильного потрясения. Семья теперь требует от организаторов компенсацию в размере 40 тысяч бразильских реалов — около 600 тысяч рублей.

Банкетный зал находился в старинном особняке. Сейчас здание проверяет специальная комиссия, назначенная властями. Владельцы площадки заявили, что поддерживают связь с семьёй и сотрудничают с проверяющими.

Несмотря на сорванное торжество, праздник для Аны Беатрис всё же состоялся. На следующий день друзья, родственники и соседи устроили для неё новое мероприятие возле дома. В Бразилии 15-летие считается важной датой, символизирующей переход от детства к взрослой жизни.

Ранее в центре Нью-Йорка частично обрушились этажи 33-этажного небоскрёба, перестраиваемого из офиса Pfizer в жилой комплекс, из-за повреждения колонн, эвакуированы соседние здания, движение перекрыто, данных о пострадавших нет.