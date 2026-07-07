В Нью-Йорке частично обрушился строящийся 33-этажный небоскрёб Pfizer

В центре Нью-Йорка произошло частичное обрушение конструкций 33-этажного небоскрёба. ЧП случилось в бывшем офисе фармакологической компании Pfizer, который сейчас перестраивают в жилой комплекс. Об этом сообщает местный телеканал Pix11.

В центре Нью-Йорка частично обрушился небоскрёб. Видео © X / CitizenAppNYC, XisconRD

По предварительным данным, в ходе строительных работ погнулись две поддерживающие колонны. В результате с 26-го по 21-й этажи здания обрушились. Сигнал о падающих кирпичах поступил пожарным в 07:57 по местному времени.

Экстренные службы объявили эвакуацию людей из близлежащих зданий. Автомобильное и пешеходное движение в районе происшествия полностью перекрыто. Рядом с высоткой дежурят десятки машин полиции и пожарных. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, как в центре Петербурга в аптеке на первом этаже доходного дома на Сытнинской площади провалился пол. К счастью, никто не пострадал. Жильцов подъезда экстренно вывели и разместили в школе, организовав горячее питание. Прокуратура устанавливает причины обрушения.