В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали
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В центре Петербурга в помещении аптеки на первом этаже доходного дома Ф. Г. Романова на Сытнинской площади провалился пол. По данным 78.ru, в результате обрушения никто не пострадал.
В центре Петербурга обрушился пол в аптеке. Фото © 78.ru
Однако жильцов подъезда экстренно вывели из здания и разместили в школе №91, где для них организовали горячее питание. На место ЧП прибыли экстренные службы и медики. Прокуратура уже начала устанавливать причины случившегося.
Ранее в жилом девятиэтажном доме на Садово-Самотёчной улице в Москве произошло возгорание в квартире. При пожаре погибла женщина.
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