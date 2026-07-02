В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали

В центре Петербурга в помещении аптеки на первом этаже доходного дома Ф. Г. Романова на Сытнинской площади провалился пол. По данным 78.ru, в результате обрушения никто не пострадал.

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке. Фото © 78.ru

Однако жильцов подъезда экстренно вывели из здания и разместили в школе №91, где для них организовали горячее питание. На место ЧП прибыли экстренные службы и медики. Прокуратура уже начала устанавливать причины случившегося.

Ранее в жилом девятиэтажном доме на Садово-Самотёчной улице в Москве произошло возгорание в квартире. При пожаре погибла женщина.