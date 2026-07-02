Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 09:02

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Петербурга в помещении аптеки на первом этаже доходного дома Ф. Г. Романова на Сытнинской площади провалился пол. По данным 78.ru, в результате обрушения никто не пострадал.

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке. Фото © 78.ru

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке. Фото © 78.ru

Однако жильцов подъезда экстренно вывели из здания и разместили в школе №91, где для них организовали горячее питание. На место ЧП прибыли экстренные службы и медики. Прокуратура уже начала устанавливать причины случившегося.

В Пакистане при обрушении крыши учебного центра погибли не менее 14 детей
В Пакистане при обрушении крыши учебного центра погибли не менее 14 детей

Ранее в жилом девятиэтажном доме на Садово-Самотёчной улице в Москве произошло возгорание в квартире. При пожаре погибла женщина.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar