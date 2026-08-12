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12 августа, 08:39

Паром с сотней пассажиров перевернулся в Зимбабве, не менее 15 человек погибли

Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP

Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP

В Зимбабве не менее 15 человек погибли при крушении пассажирского парома на озере Кариба. По последним данным, ещё 27 числятся пропавшими без вести, а 77 удалось спасти. Об этом сообщило в соцсети национальное Управление гражданской защиты страны.

Поиски и спасение пассажиров парома в Зимбабве. Видео © Х / Mutsa Murombedzi MP

Судно перевернулось 11 августа, рассказал телеканал ZBC. На место направили лодки, вертолёт и водолазную поисково-спасательную группу. По проданным билетам власти смогли подтвердить присутствие 114 взрослых пассажиров и пяти членов экипажа. Однако точное число находившихся на пароме людей пока неизвестно: маленькие дети могли ехать без билетов и не попасть в список.

Вместимость судна составляла 90 человек, поэтому оно было перегружено. Спасённых сначала доставили на небольшой остров, откуда их начали переправлять на берег. Поисковая операция продолжается.

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Ранее также сообщалось, что пассажирский паром KMP Putri Yasmin загорелся во время рейса с Бали на соседний остров Ломбок. На борту находился 131 человек — 114 пассажиров и 17 членов экипажа. Судно следовало из порта Падангбай в Лембар и перевозило также 44 автомобиля и 53 мотоцикла.

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Татьяна Миссуми
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