Паром с сотней пассажиров перевернулся в Зимбабве, не менее 15 человек погибли

В Зимбабве не менее 15 человек погибли при крушении пассажирского парома на озере Кариба. По последним данным, ещё 27 числятся пропавшими без вести, а 77 удалось спасти. Об этом сообщило в соцсети национальное Управление гражданской защиты страны.

Поиски и спасение пассажиров парома в Зимбабве. Видео © Х / Mutsa Murombedzi MP

Судно перевернулось 11 августа, рассказал телеканал ZBC. На место направили лодки, вертолёт и водолазную поисково-спасательную группу. По проданным билетам власти смогли подтвердить присутствие 114 взрослых пассажиров и пяти членов экипажа. Однако точное число находившихся на пароме людей пока неизвестно: маленькие дети могли ехать без билетов и не попасть в список.

Вместимость судна составляла 90 человек, поэтому оно было перегружено. Спасённых сначала доставили на небольшой остров, откуда их начали переправлять на берег. Поисковая операция продолжается.

Ранее также сообщалось, что пассажирский паром KMP Putri Yasmin загорелся во время рейса с Бали на соседний остров Ломбок. На борту находился 131 человек — 114 пассажиров и 17 членов экипажа. Судно следовало из порта Падангбай в Лембар и перевозило также 44 автомобиля и 53 мотоцикла.