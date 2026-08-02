Огонь на пароме у Мадуры: Пятеро погибли, десятки людей ищут в море

Пожар на пароме у индонезийского острова Мадура унёс жизни как минимум пяти человек, ещё более 40 пассажиров и членов экипажа считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По его данным, на борту находился 271 человек. Спасти удалось 225 из них. Поисково-спасательная операция продолжается. Что стало причиной возгорания, пока не установлено.

Ранее сообщалось, что у берегов Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на котором находилось около 116 человек. Судно шло из столицы Джорджтаун в Порт-Кайтума, после чего с него поступил сигнал бедствия. Спасателям удалось обнаружить паром по сигнальным ракетам, которые запустили люди на борту. В ходе операции из воды вызволили 53 человека.