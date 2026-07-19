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19 июля, 09:31

Пассажирский паром с 116 людьми на борту затонул у берегов Гайаны

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у побережья Гайаны, на его борту находилось около 116 человек, сообщил министр общественных работ страны Хуан Эдгхилл. На данный момент спасателям удалось вызволить из воды 8 человек.

«В настоящее время проводится активная поисково-спасательная операция, и мы молимся за них», — заявил Эдгхилл.

По предварительным данным, судно следовало из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтума, после чего с него поступил сигнал бедствия. Поисковая группа смогла обнаружить паром благодаря сигнальным ракетам, запущенным находившимися на борту. Спасательная операция продолжается.

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Ранее СМИ сообщали о трагедии у берегов Мьянмы: два судна с беженцами-рохинджа перевернулись в Бенгальском заливе, жертвами могли стать более 500 человек. Лодки вышли из штата Ракхайн в конце июня. На них находились в основном представители мусульманского меньшинства, в том числе из лагерей в Бангладеш.

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Александра Мышляева
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