Водителя затонувшего вездехода эвакуировали вертолётом после ЧП на реке в Якутии

В Момском районе Якутии спасатели эвакуировали мужчину, который оказался на крыше затонувшего вездехода посреди реки Эрикит. За ним направили вертолёт золотодобывающей компании. Об этом сообщили в службе спасения республики.

«Мужчину, который ждал помощи на крыше затонувшего вездехода, вывезли вертолётом компании ООО «Голдмаяк», — говорится в сообщении.

Мужчина работает в местной золотодобывающей компании. Он направлялся к своему производственному участку на вездеходе, однако во время движения вниз по течению реки Эрикит техника ушла под воду. После этого водитель успел выбраться на крышу машины, где ожидал прибытия спасателей. После эвакуации его доставили на базу предприятия, расположенную в устье реки Эрикит.

Ранее стало известно, что сотрудник золотодобывающей компании оказался на крыше затонувшего вездехода посреди реки Эрикит в Момском районе Якутии. 60-летний мужчина направлялся на рабочий участок на бронированном тягаче МТЛБ, когда техника по неизвестной причине начала уходить под воду.