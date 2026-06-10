«Законная возможность»: Автоэксперт ответил, где пригодится умение управлять вездеходами

Партнёр аналитического агентства «Автостат» — автоэксперт Игорь Моржаретто — в беседе с Life.ru прокомментировал принятый Госдумой закон, разрешающий водителям с категориями B, C и D управлять багги, внедорожниками и вездеходами. Специалист напомнил, что несколько лет назад уже разрешили управлять квадроциклами с обычными правами. Теперь же очередь дошла до более серьёзной техники.

Цель закона — развитие внедорожного туризма в России. Это очень модное направление во всём мире, и особенно в России. Многие увлекались этим, но делали это с нарушениями закона. Также многих останавливало то, что нужно специально идти учиться. Игорь Моржаретто Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт

Теперь при условии прохождения соответствующего инструктажа и нахождения под наблюдением инструктора управлять вездеходами станет возможным на законных основаниях. Эксперт отметил, что вездеход сложнее квадроцикла, но законодатели приняли именно такое решение. Нововведение будет полезно для активных туристов, путешествующих, например, на Алтай, где популярны поездки по горным тропам.

«Это пригодится тем, кто увлекается активным туризмом. Например, поехали на Алтай, а там вам предлагают ещё покататься по горным тропам. Теперь у вас есть законная возможность при условии проведения инструктажа», — добавил специалист.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы приняли закон, который разрешает водителям с категориями B, C и D управлять мощными внедорожниками категории AII. Раньше для этого нужно было отдельное удостоверение тракториста-машиниста. По старым правилам владельцы обычных прав могли ездить только на лёгких внедорожниках категории AI. Новый закон снимает это ограничение для самоходных машин весом до 3500 килограммов и с количеством пассажирских мест не больше восьми (не считая водителя).