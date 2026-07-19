С потерпевшего крушение парома вблизи Гайаны спасено 53 человека из 116
Спасательные плоты, обнаруженные после крушения парома вблизи Гайаны. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mark Phillips
У берегов Гайаны спасатели продолжают работы на месте крушения парома MV Barima, на данный ммомент спасено уже 53 человека. Информацией делится в соцсети пресс-служба министерства общественных работ страны.
«На данный момент спасено 53 человека в ходе поисково-спасательной операции, развернутой в ответ на сигнал бедствия, поступивший с MV Barima поздно ночью 18 июля», — говорится в тексте.
Напомним, пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у побережья Гайаны, на его борту находилось около 116 человек. Изначально спасёнными числились только 8 пассажиров, судно следовало из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтума, после чего с него поступил сигнал бедствия. Поисковая группа смогла обнаружить паром благодаря сигнальным ракетам, запущенным находившимися на борту.
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