С потерпевшего крушение парома вблизи Гайаны спасено 53 человека из 116

У берегов Гайаны спасатели продолжают работы на месте крушения парома MV Barima, на данный ммомент спасено уже 53 человека. Информацией делится в соцсети пресс-служба министерства общественных работ страны.

«На данный момент спасено 53 человека в ходе поисково-спасательной операции, развернутой в ответ на сигнал бедствия, поступивший с MV Barima поздно ночью 18 июля», — говорится в тексте.

Напомним, пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у побережья Гайаны, на его борту находилось около 116 человек. Изначально спасёнными числились только 8 пассажиров, судно следовало из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтума, после чего с него поступил сигнал бедствия. Поисковая группа смогла обнаружить паром благодаря сигнальным ракетам, запущенным находившимися на борту.