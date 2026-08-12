Огонь посреди четырёхметровых волн: У Бали загорелся паром со 131 пассажиром на борту

Пассажирский паром KMP Putri Yasmin загорелся во время рейса с Бали на соседний остров Ломбок. На борту находился 131 человек — 114 пассажиров и 17 членов экипажа.

Паром загорелся во время рейса с Бали. Видео © X / MrsDBE, NyxNara

Пожар начался ранним утром 12 августа в проливе Ломбок. Судно следовало из порта Падангбай в Лембар и перевозило также 44 автомобиля и 53 мотоцикла.

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях: высота волн достигает четырёх метров. К эвакуации привлекли спасательные и патрульные суда, корабли ВМС Индонезии и вертолёт.

По данным AP на момент публикации, удалось спасти 106 человек, ещё 25 оставались на судне. Сигнал о ЧП спасатели получили примерно через полчаса после начала пожара.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в квартире на 11-м этаже жилого дома на Малой Переяславской улице в Москве. Спасатели вывели из помещения шесть человек, в том числе троих детей. Данных о пострадавших не поступало, на месте продолжали работать экстренные службы.