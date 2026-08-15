Умер один из пострадавших при пожаре на стройке в Омске

В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре на стройке. Мужчина умер в реанимации, сообщили в региональном СК.

«Мужчина, который был госпитализирован в реанимацию, скончался», — приводит ТАСС сообщение представителя СК.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при пожаре в строящейся высотке в Омске. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за сварочных работ — загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, на данный момент открытое горение уже потушено.

Незадолго до этого в Минздраве Омской области рассказали о состоянии людей, которые пострадали в огне на стройке жилого дома. Восемь человек оказались в реанимации в тяжёлом состоянии — у них ожоги от 20% до 90% тела. Ещё троих после первой помощи отпустили домой. Врачи борются за жизни пациентов.