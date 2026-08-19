Второй пострадавший при пожаре на стройке в Омске умер в больнице
Обложка © СУ СКР по Омской области
Второй пострадавший после пожара на строительной площадке в Омске скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве. Мужчина получил ожоги более 70% тела и множественные травмы.
Сейчас двух пациентов с серьёзными ожогами уже лечат в Нижнем Новгороде. Одному из них диагностировали поражение 50% поверхности тела, второму — 70%. Их доставили спецбортом в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Перевозку организовала и оплатила компания-застройщик «Брусника».
Ещё четыре человека продолжают находиться в омской больнице скорой медицинской помощи № 1. Двое из них остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных двух пациентов позволяет им проходить лечение в обычном отделении. Один из них ранее был переведён туда из реанимации после улучшения.
Возгорание произошло утром 15 августа на строительной площадке в районе пересечения улиц Крупской и Архитекторов. Огонь, начавшийся на первом этаже, распространился на расположенные выше уровни. Всего в результате происшествия пострадали 11 человек. 16 августа один из раненых скончался в медицинском учреждении.
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