Второй пострадавший при пожаре на стройке в Омске умер в больнице

Второй пострадавший после пожара на строительной площадке в Омске скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве. Мужчина получил ожоги более 70% тела и множественные травмы.

Сейчас двух пациентов с серьёзными ожогами уже лечат в Нижнем Новгороде. Одному из них диагностировали поражение 50% поверхности тела, второму — 70%. Их доставили спецбортом в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Перевозку организовала и оплатила компания-застройщик «Брусника».

Ещё четыре человека продолжают находиться в омской больнице скорой медицинской помощи № 1. Двое из них остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных двух пациентов позволяет им проходить лечение в обычном отделении. Один из них ранее был переведён туда из реанимации после улучшения.