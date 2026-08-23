Из-за пожара с тремя погибшими в Омске задержали замгендиректора подрядчика

Следователи задержали одного из подозреваемых по делу о пожаре на стройке в Омске, где погибли трое рабочих. Как сообщили в региональном СК, задержан заместитель гендиректора подрядной организации. Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте.

«В настоящее время следствием задержан один из подозреваемых – заместитель генерального директора подрядной организации, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили против гендиректора и его заместителя по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц. По данным следствия, работы выполнялись без наряда-допуска и согласования с генподрядчиком. Расследование продолжается.

Напомним, что 15 августа в строящемся доме в микрорайоне Кварталы Драверта при проведении сварочных работ загорелись теплоизоляционные плиты. Пожар привёл к сильному задымлению. Пострадали 11 рабочих. Трое из них скончались от ожогов в течение нескольких дней после пожара. Ещё трое продолжают лечение в больнице.