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23 августа, 14:30

В Красноярске горит мебельный склад на площади пять тысяч «квадратов»

Тушение пожара на складе в Красноярске. Обложка © «Макс» / МЧС Красноярского края

Тушение пожара на складе в Красноярске. Обложка © «Макс» / МЧС Красноярского края

Мебельный склад на площади пять тысяч квадратных метров горит в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. На месте работают 56 человек и 21 единица техники.

«Предварительно, площадь пожара 5000 квадратных метров. Существует угроза распространения. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада», — говорится в сообщении.

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Ранее серьёзный пожар возник на территории складского комплекса в Санкт-Петербурге, где хранились бумага и полимеры. Площадь возгорания удалось снизить с более чем 80 до 20 тысяч квадратных метров. Известно, что оно угрожало распространиться на соседние здания.

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Матвей Константинов
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