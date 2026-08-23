В Белоруссии разгорелся крупный лесной пожар из-за перехода огня с Украины

В Гомельской области Белоруссии тушат лесной пожар, который перешёл с территории Украины. Об этом сообщили в белорусском Минлесхозе.

«Огонь перешёл с Украины. Работники лесхозов Гомельской области ликвидируют трансграничный пожар. В эти минуты работники сразу 3 лесхозов Гомельской области — Ельского, Мозырского опытного и Лельчицкого — ликвидируют лесной пожар, возникший в результате перехода огня с территории Украины», — говорится в сообщении.

Огонь перешёл границу и загорелся в лесах, которые относятся к Ельскому лесхозу. Утром работники заметили возгорание недалеко от белорусской границы. Благодаря тому, что наблюдение велось постоянно, на пожар отреагировали быстро. Сейчас огонь тушат.

Ранее в селе Белая Фалёнского округа Кировской области пожар полностью уничтожил деревянное здание на ферме площадью 930 квадратных метров. Огонь унёс жизни более 500 животных. Среди них — 26 овец и около 500 домашних птиц разных видов. Люди при пожаре не пострадали.