«Звуки войны» вернулись: Пожары в лесах Европы взрывают старые бомбы и мины

Сильная жара от лесных пожаров в Европе приводит к детонации боеприпасов, оставшихся в земле со времён Первой и Второй мировых войн. Взрывы уже зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах, передаёт Associated Press (AP).

Около французского Бордо огонь обнажил тайник в районе деревни Ле-Порж. Сапёры извлекли примерно 400 немецких и французских боеприпасов, преимущественно миномётных и противотанковых снарядов. По словам местного мэра Марсьяля Занинетти, во время пожара раздавались десятки взрывов, напоминавших «звуки войны». Один из снарядов пробил жилой дом.

В бельгийском природном парке Хай-Фенс пожар прошёл по территории бывших боёв, где в земле остаются бомбы, мины и ловушки. Спасательным службам пришлось изменить тактику работы после нескольких детонаций. Засуха создаёт угрозу и вдали от лесов. Обмелевший Дунай в Словакии обнажил две морские мины, у моста в Будапеште нашли старую бомбу, а из Рейна около Кёльна извлекли ещё один боеприпас.

Только в Бельгии сапёры ежегодно получают более трёх тысяч вызовов и уничтожают до 250 тонн взрывоопасных предметов двух мировых войн. Но с приходом волны лесных пожаров из-за засушливого лета проблема увеличилась.

Ранее газета Financial Times провела собственный анализ и выяснила, что пожары и аномальная жара, накрывшие европейские страны, обернулись колоссальными финансовыми потерями. По оценкам издания, за первые два месяца пожароопасного сезона огонь уничтожил почти полмиллиона гектаров. Ущерб только для пяти наиболее пострадавших стран еврозоны уже составил 3,1 миллиарда евро.