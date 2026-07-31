Вся Европа может быть охвачена огнём от беспрецедентных лесных пожаров, пишет газета Financial Times. В частности, об этом заявляет глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер.

«Существует риск того, что «вся Европа будет в огне», — сказала она.

По словам профессиора имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн, истощение сил реагирования в странах Европы, в том числе очень важной авиации, лишит их возможности помогать друг другу в случае ухудшения ситуации. Особенно уязвимыми называются Греция, Италия и часть Центральной Европы.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции Европы лишили Испанию возможности использовать российские вертолёты Ка-32 для тушения природных пожаров. Ограничения Брюсселя запрещают приобретать запчасти для винтокрылых машин.