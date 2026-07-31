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31 июля, 14:51

«Вся Европа будет в огне»: ЕС может не хватить ресурсов для тушения беспрецедентных лесных пожаров

FT: Вся Европа может быть охвачена огнём от лесных пожаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Вся Европа может быть охвачена огнём от беспрецедентных лесных пожаров, пишет газета Financial Times. В частности, об этом заявляет глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер.

«Существует риск того, что «вся Европа будет в огне», — сказала она.

По словам профессиора имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн, истощение сил реагирования в странах Европы, в том числе очень важной авиации, лишит их возможности помогать друг другу в случае ухудшения ситуации. Особенно уязвимыми называются Греция, Италия и часть Центральной Европы.

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Ранее стало известно, что антироссийские санкции Европы лишили Испанию возможности использовать российские вертолёты Ка-32 для тушения природных пожаров. Ограничения Брюсселя запрещают приобретать запчасти для винтокрылых машин.

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Матвей Константинов
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