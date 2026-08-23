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23 августа, 10:13

На загоревшемся складе в Петербурге хранились бумага и полимеры

Обложка © Max / Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Обложка © Max / Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В Санкт-Петербурге загорелся склад, где хранились бумага и полимерные материалы. Об этом сообщил заместитель начальника городского ГУМЧС России Игорь Улубиков.

Пожар в Петербурге. Видео © Макс / МЧС Санкт-Петербурга

По его словам, существовала угроза распространения пожара не только от теплового воздействия, но и от разлетающихся искр и горящих элементов. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на соседние здания, которые находятся в 50–100 метрах от горящего склада. Тушение осложнялось отсутствием поблизости источников наружного водоснабжения — спасателям пришлось прокладывать магистральные линии на расстояние от 500 метров до километра.

Основные силы были направлены на поиск людей внутри здания и защиту соседних построек. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

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Ранее Life.ru писал, что огонь распространился практически на всё складское здание. Пожар разросся до 82 тысяч квадратов, спасатели оперативно усилили группировку на месте.

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Александра Мышляева
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