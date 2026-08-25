Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в девятиэтажке в Макеевке после атаки БПЛА

Пожар произошёл в Советском районе Макеевки в ДНР после атаки БПЛА. Огонь окутал девятиэтажный дом и полностью уничтожил 3 квартиры с 7 по 9 этажи. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар, сообщили в региональном ведомстве.

«Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на соседние квартиры и кровлю многоэтажного дома. На месте работали 28 специалистов и 7 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 44 человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки украинских дронов отключилось электричество. Специалисты уже начали оценивать ущерб и восстанавливать подачу света. Когда полностью вернут электричество, пока неизвестно.