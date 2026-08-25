Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что на минувшей неделе от ударов украинских беспилотников пострадали более 400 гражданских лиц в различных регионах России, включая 21 ребёнка.

«За прошедшую неделю более 400 мирных жителей российских регионов, в том числе 21 ребёнок, пострадали от использования Киевом ударных беспилотников», — следует из доклада Мирошника.

В докладе подчёркивается, что практически все эти беспилотники были предоставлены Вооружённым силам Украины (ВСУ) западными партнёрами — либо полностью готовыми, либо в виде комплектующих для самостоятельной сборки.

В ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Ещё два человека пострадали. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.