Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 03:53

Атака украинских БПЛА оставила без света жителей округа под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Атака украинских беспилотников стала причиной аварийного отключения электричества в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области. Об этом сообщил глава администрации округа Дмитрий Панков.

«Уважаемые грайворонцы, произошло аварийное отключение электроэнергии по всему Грайворонскому МО. Причинаатака дрона на Борисовскую подстанцию», — написал Панков в «Максе».

Специалисты приступили к оценке последствий и восстановлению электроснабжения. Информация о сроках полного возвращения света уточняется.

На Кубани из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятии
На Кубани из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятии

В ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Ещё два человека пострадали. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar