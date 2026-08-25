Атака украинских БПЛА оставила без света жителей округа под Белгородом

В ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Ещё два человека пострадали. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.