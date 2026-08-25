Атака украинских БПЛА оставила без света жителей округа под Белгородом
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Атака украинских беспилотников стала причиной аварийного отключения электричества в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области. Об этом сообщил глава администрации округа Дмитрий Панков.
«Уважаемые грайворонцы, произошло аварийное отключение электроэнергии по всему Грайворонскому МО. Причина — атака дрона на Борисовскую подстанцию», — написал Панков в «Максе».
Специалисты приступили к оценке последствий и восстановлению электроснабжения. Информация о сроках полного возвращения света уточняется.
В ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Ещё два человека пострадали. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.
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