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Регион
25 августа, 09:57

Пожар на газохимическом комплексе под Благовещенском обернулся уголовным делом

После пожара на Амурском ГХК возбуждено уголовное дело

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности на производстве после ЧП на Амурском газохимическом комплексе. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Инцидент произошёл на предприятии вблизи города Свободный. По данному факту организована прокурорская проверка, её ход держит на контроле руководство ведомства.

Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ. Оно касается несоблюдения требований промышленной безопасности на опасных объектах.

В надзорном органе уточнили, что расследование уголовного дела также находится под пристальным вниманием прокуратуры.

Основное оборудование Амурского ГХК не пострадало при пожаре
Основное оборудование Амурского ГХК не пострадало при пожаре

Напомним, сегодня утром на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье произошёл пожар. Работники, не участвовавшие в ликвидации происшествия, были эвакуированы с территории.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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