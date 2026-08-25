Пожар на газохимическом комплексе под Благовещенском обернулся уголовным делом
После пожара на Амурском ГХК возбуждено уголовное дело
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Следователи завели дело о нарушении правил безопасности на производстве после ЧП на Амурском газохимическом комплексе. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Амурской области.
Инцидент произошёл на предприятии вблизи города Свободный. По данному факту организована прокурорская проверка, её ход держит на контроле руководство ведомства.
Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ. Оно касается несоблюдения требований промышленной безопасности на опасных объектах.
В надзорном органе уточнили, что расследование уголовного дела также находится под пристальным вниманием прокуратуры.
Напомним, сегодня утром на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье произошёл пожар. Работники, не участвовавшие в ликвидации происшествия, были эвакуированы с территории.
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