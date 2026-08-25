Основное оборудование Амурского ГХК не пострадало при пожаре

Основное оборудование строящегося Амурского газохимического комплекса не получило повреждений при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По предварительным данным, огонь возник на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Другие обстоятельства происшествия в компании пока не раскрыли.

«По предварительной информации, основное оборудование комплекса не пострадало», — говорится в сообщении.

Для выяснения причин возгорания создали специальную комиссию. Ей предстоит установить, что привело к происшествию на площадке.

Амурский ГХК строится недалеко от города Свободного. Сейчас на будущем предприятии ведутся пусконаладочные работы.

Напомним, утром на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье произошло возгорание. Работники, не участвовавшие в ликвидации происшествия, были эвакуированы с территории.