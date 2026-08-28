Чёрный дым накрыл район «Уэмбли»: Под Лондоном полыхает завод по переработке отходов

Крупный пожар вспыхнул на предприятии по переработке смешанных отходов в Нисдене на северо-западе Лондона. Густой дым от промышленного объекта виден за несколько километров, сообщили в пожарной службе британской столицы.

Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов у «Уэмбли». Видео © X/ CaptainXeno

На место направили около 125 пожарных и 20 единиц техники. Экстренные службы получили более 70 сообщений о возгорании.

«Очень много дыма. Движение транспорта в окрестностях будет сильно затруднено», — предупредили в пожарной службе.

Жителям ближайших районов посоветовали закрыть двери и окна и по возможности оставаться внутри помещений. О причинах возгорания пока не сообщается, сведений о пострадавших также нет.

Пожар повлиял и на работу общественного транспорта. Движение по линии Metropolitan остановлено полностью, а участок Jubilee между Willesden Green и Wembley Park временно закрыт.

Очаг находится на промышленной территории в районе Hannah Close неподалёку от стадиона «Уэмбли». Пожарные продолжают борьбу с огнём.

Две недели назад крупный пожар уже вызвал транспортный коллапс в Великобритании. Life.ru сообщал, что из-за возгорания в железнодорожном тоннеле в Шеффилде пришлось останавливать движение поездов, а жителей ближайших районов также просили держать окна и двери закрытыми из-за дыма.