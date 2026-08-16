Пожар в тоннеле стал причиной транспортного коллапса в Великобритании

Крупный пожар произошёл в железнодорожном тоннеле в британском Шеффилде, из-за чего движение поездов в этом районе пришлось приостановить. Об этом сообщает The Sun.

Возгорание сопровождалось сильным задымлением. На борьбу с огнём направили четыре пожарные бригады. Из-за ЧП железнодорожные линии через этот участок временно закрыли. Специалисты должны проверить инфраструктуру, прежде чем составы смогут вновь проходить через тоннель.

Местных жителей попросили по возможности избегать района происшествия. Тем, кто находится поблизости, рекомендовали держать окна и двери закрытыми из-за дыма.

Часть линий позднее удалось открыть, однако поезда по-прежнему могут отменять или отправлять по сокращённым маршрутам. Перевозчики предупредили пассажиров о серьёзных перебоях, которые могут сохраняться до конца дня.