Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Британии, 11 человек пострадали
В Великобритании 11 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Обложка © X / SussexIncidents
11 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов рядом с городом Льюис в английском графстве Восточный Сассекс. Об этом сообщила служба скорой помощи юго-восточного побережья Англии.
Два пассажира получили серьёзные травмы, ещё девять — менее тяжёлые. Всем пострадавшим оказали помощь на месте, часть из них доставили в больницы. В момент аварии в составе находились около 150 человек. Поезд следовал из Лондона в Истборн.
Из-за происшествия железнодорожное сообщение на юге Англии оказалось частично парализовано. Перевозчики предупредили о задержках и отменах рейсов. Пассажирам рекомендовали по возможности отказаться от поездок до конца дня.
По данным The Sun, до 40 пассажиров могли оказаться заблокированы в перевернувшихся вагонах, однако The Guardian со ссылкой на источники сообщает, что все люди уже покинули состав, и, по предварительной информации, погибших нет.
Ранее в американском штате Пенсильвания в Бенсалеме грузовой поезд сошёл с рельсов. Из 72 вагонов 13 сошли с путей, причём на трёх из них были таблички с опасными материалами. Полиция заявила, что утечки не произошло и угрозы общественной безопасности нет, однако эвакуацию местных жителей провели.
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