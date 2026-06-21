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20 июня, 23:35

Число пострадавших при столкновении поездов в Англии возросло до 100

Обложка © X / Mario Nawfal

Обложка © X / Mario Nawfal

Сто человек получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Англии. По информации заместителя начальника службы скорой помощи Восточной Англии Пола Гейтса, 11 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

«11 человек получили очень серьёзные травмы, ещё 32 человека серьёзно пострадали. Кроме того, 57 человек получили незначительные травмы»,приводит слова Гейтса The Telegraph.

Сотрудники скорой помощи отвезли 64 пострадавших в шесть разных больниц, там оказывают медицинскую помощь. При столкновении погиб машинист одного из поездов, подтвердили источники.

Сейчас специалисты проверяют системы сигнализации на участке — эта система даёт указания машинистам и диспетчерам, когда нужно остановиться или продолжить движение. Экспертам предстоит выяснить, корректно ли сработали сигналы.

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Поезда столкнулись вечером 19 июня неподалёку от города Бедфорд на юге Англии. Два пассажирских состава двигались в сторону Лондона — один отправился из Ноттингема, второй — из Корби. По предварительной информации, скоростной поезд, следовавший из Корби, врезался в пригородный состав, который шёл из Ноттингема. Расследование продолжается, следователи устанавливают точную последовательность событий и причины столкновения.

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Лия Мурадьян
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