Число пострадавших при столкновении поездов в Англии возросло до 100

Сто человек получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Англии. По информации заместителя начальника службы скорой помощи Восточной Англии Пола Гейтса, 11 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

«11 человек получили очень серьёзные травмы, ещё 32 человека серьёзно пострадали. Кроме того, 57 человек получили незначительные травмы», — приводит слова Гейтса The Telegraph.

Сотрудники скорой помощи отвезли 64 пострадавших в шесть разных больниц, там оказывают медицинскую помощь. При столкновении погиб машинист одного из поездов, подтвердили источники.

Сейчас специалисты проверяют системы сигнализации на участке — эта система даёт указания машинистам и диспетчерам, когда нужно остановиться или продолжить движение. Экспертам предстоит выяснить, корректно ли сработали сигналы.

Поезда столкнулись вечером 19 июня неподалёку от города Бедфорд на юге Англии. Два пассажирских состава двигались в сторону Лондона — один отправился из Ноттингема, второй — из Корби. По предварительной информации, скоростной поезд, следовавший из Корби, врезался в пригородный состав, который шёл из Ноттингема. Расследование продолжается, следователи устанавливают точную последовательность событий и причины столкновения.