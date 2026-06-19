Два поезда в Лондон столкнулись на юге Англии, есть пострадавшие

Два железнодорожных состава столкнулись недалеко от города Бедфорд на юге Англии. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали пассажиры. Люди получили травмы различной степени тяжести, включая переломы.

Местные журналисты сообщают в соцсети X, что к месту ЧП вылетела воздушная скорая помощь. На земле работают команды реагирования в опасных зонах и несколько подразделений экстренных служб. Спасатели оперативно развернули работу на месте инцидента.

Столкновение поездов в Англии. Видео © X / Mario Nawfal

Инцидент произошел около 17:15 по местному времени (19:15 мск). Оба состава двигались в сторону Лондона. Один поезд шел из Ноттингема, другой — из Корби. По предварительной информации, скоростной состав из Корби врезался в пригородный поезд из Ноттингема.

Ранее смертельное ДТП с участием поезда и внедорожника произошло в Хабаровском крае. В результате столкновения погиб водитель автомобиля Lexus, ещё три человека получили травмы и были госпитализированы. Авария произошла на железнодорожном переезде в посёлке Дормидонтовка Вяземского района. Предварительно, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал семафора.