Поезд загорелся в туннеле под Гудзоном в Нью-Йорке, пострадали пять человек

В тоннеле, пролегающем под рекой Гудзон и соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси, вспыхнул хозяйственный состав. В результате инцидента пострадали пять человек, передаёт телеканал ABC.

«Пожар произошёл на хозяйственном поезде в туннеле под Гудзоном между Нью-Йорком и Нью-Джерси, что привело к прекращению движения транзитных поездов в Нью-Джерси и на Лонг-Айленд», — говорится в заявлении.

Сигнал о ЧП поступил пожарным в половину второго ночи по местному времени (08:30 мск). Борьба с огнём заняла около трёх часов. Как уточняет телеканал, среди пострадавших — пятеро рабочих, двое из них были доставлены в больницу с серьёзными травмами.

Движение от и до Пенсильванского вокзала было полностью восстановлено к часу дня по местному времени (20:00 мск).

