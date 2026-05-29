Взрыв прогремел на заводе в Чебоксарах при утилизации отходов

В Чебоксарах на территории Завода имени В. И. Чапаева произошёл взрыв. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Чувашии.

Инцидент случился около 15:20 мск. Причиной стал процесс утилизации производственных отходов. Возгорания после хлопка не последовало.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении ведомства.

Глава города Станислав Трофимов в своём канале в «Максе» уточнил, что взрыв носил технологический характер.

«Хочу сразу подчеркнуть главное: этот инцидент никак не связан с атакой извне», — написал чиновник.

Он призвал горожан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

