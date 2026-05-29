Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 15:12

Взрыв прогремел на заводе в Чебоксарах при утилизации отходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

В Чебоксарах на территории Завода имени В. И. Чапаева произошёл взрыв. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Чувашии.

Инцидент случился около 15:20 мск. Причиной стал процесс утилизации производственных отходов. Возгорания после хлопка не последовало.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении ведомства.

Глава города Станислав Трофимов в своём канале в «Максе» уточнил, что взрыв носил технологический характер.

«Хочу сразу подчеркнуть главное: этот инцидент никак не связан с атакой извне», — написал чиновник.

Он призвал горожан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Восьмиклассницу задержали после пожара на АЗС во Всеволожске
Восьмиклассницу задержали после пожара на АЗС во Всеволожске

Ранее Life.ru писал, что в Долгопрудном загорелся крупный склад площадью 4,5 тыс. кв. метров, где хранились мебель, геотекстиль и кулеры. Над местом происшествия поднялся густой чёрный дым, борьбу с огнём вели 45 пожарных и 14 единиц техники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar