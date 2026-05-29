Восьмиклассницу задержали после пожара на АЗС во Всеволожске

В Ленинградской области полицейские задержали ученицу восьмого класса после инцидента на автозаправочной станции. Об этом пишет «47News».

Происшествие случилось 28 мая около 22:00. АЗС находится на улице Приютинской во Всеволожске. На вызов об умышленном поджоге на заправке на улице Приютинской прибыли экстренные службы и сотрудники правопорядка.

Неподалёку от места событий была задержана 14-летняя девочка. По предварительной версии, её курировали злоумышленники из мессенджера Telegram. Они запугали подростка долгой разлукой с родителями, которым якобы грозило уголовное дело о госизмене.

Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Следственный отдел Всеволожска возбудил уголовное дело. Выяснилось, что около двух недель девочка переписывалась с незнакомцем в мессенджере.

Неизвестный настоял на покупке двух канистр с горючей жидкостью. Школьница приехала к заправке, плеснула содержимое на колонку и подожгла, после чего попыталась скрыться.

На допросе задержанная дала показания. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Личности тех, кто вовлёк несовершеннолетнюю в преступление, устанавливаются.

