Карл III отреагировал на смертельное крушение поезда на юге Англии

В заявлении говорится, что Карл III глубоко опечален случившимся в Бедфорде минувшим вечером. Король регулярно получает сводки о развитии ситуации и мысленно находится с семьёй погибшего, а также со всеми, кого коснулась эта трагедия.

Авария произошла 19 июня около 17:15 по местному времени. Один состав следовал из Ноттингема, другой — из Корби, оба направлялись в Лондон. По предварительным данным, первый локомотив затормозил из-за срабатывания автоматической системы безопасности, после чего во второй врезался в его хвостовую часть. Инцидент случился южнее вокзала Бедфорда. Жертвой столкновения стал машинист одного из составов. Травмы получили 89 пассажиров, свыше тридцати из них доставили в лечебные учреждения. Врачи оценивают состояние 11 пострадавших как тяжёлое.