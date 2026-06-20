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20 июня, 09:10

Второе за день крушение поездов потрясло Европу — на этот раз в Германии

Два вагона товарного поезда рухнули с моста в Мюнхене

Обложка © Х / DrLuetke

Обложка © Х / DrLuetke

В немецком Мюнхене грузовой поезд сошёл с рельсов во время движения по путепроводу, два вагона рухнули на дорогу прямо под ним. ЧП произошло в ночь на 20 июня. Пострадал один человек. Это вторая за день железнодорожная катастрофа.

Поезда слшли с рельсов. Видео © Х / DrLuetke

Вагоны упали с высоты в пять метров и заблокировали движение по проезжей части, пишет портал DPA. Как уточнили местные власти, на движение пассажирских составов ЧП никак не повлияло, так как мост использовался исключительно для товарняков. Экстренные службы уже работают на месте случившегося. Предварительно, последствия удастся устранить не ранее чем через сутки.

Два поезда в Лондон столкнулись на юге Англии, есть пострадавшие
Два поезда в Лондон столкнулись на юге Англии, есть пострадавшие

Это уж третье крушение поезда за последние два дня. Как сообщалось накануне, в Стамбуле произошёл сход с рельсов поезда метро, в результате чего пострадали как минимум три человека. Все они были госпитализированы.

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Татьяна Миссуми
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