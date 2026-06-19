Три человека пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Стамбула

В Стамбуле произошёл сход с рельсов поезда метро, в результате чего пострадали как минимум три человека. Все они были госпитализированы, сообщает телеканал NTV.

В Стамбуле произошёл сход с рельсов поезда метро. Видео © Х / Boşuna Tıklama

Инцидент случился вечером 19 июня на линии М4 в районе Бостанджи в азиатской части города. Поезд следовал по маршруту из Кадыкея в международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен.

После происшествия пассажиров вывели из состава и эвакуировали через тоннель. На время проведения работ движение поездов на участке было полностью остановлено.

Причины схода поезда с рельсов устанавливаются.

Ранее два поезда в Лондон столкнулись на юге Англии. В результате происшествия пострадали пассажиры. Люди получили травмы различной степени тяжести, включая переломы. Оба состава двигались в сторону Лондона. Один поезд шёл из Ноттингема, другой — из Корби.