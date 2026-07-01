В Пенсильвании грузовой поезд с опасными материалами сошёл с рельсов

В американском штате Пенсильвания грузовой поезд сошёл с рельсов. Как сообщила местная полиция, инцидент произошёл в Бенсалеме, где с путей сошли 13 вагонов из 72. На трёх из них были таблички с обозначением опасных материалов.

Утечки опасных материалов при сходе поезда в Пенсильвании не было. Видео © TikTok / Action News

«На трёх сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов... ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет», – заявили в полиции.

Несмотря на отсутствие утечки, на месте происшествия была проведена эвакуация местных жителей. Однако позже приказ об эвакуации отменили – угроза миновала. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причины схода вагонов в настоящее время выясняются. Полиция и железнодорожные службы проводят расследование.

Ранее Life.ru писал, что в Англии в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали 100 человек, один машинист погиб. Специалисты проверяют системы сигнализации на месте аварии.