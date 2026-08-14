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14 августа, 16:07

В Британии второй за сутки пассажирский поезд сошёл с рельсов

В Британии в графстве Эссекс неподалёку от города Уикфорд пассажирский поезд сошёл с рельсов. Обложка © Х /pradhyumn sharma

В Британии в графстве Эссекс неподалёку от города Уикфорд пассажирский поезд сошёл с рельсов. Обложка © Х /pradhyumn sharma

В Британии во второй раз сошёл с рельсов пассажирский поезд. Как сообщает издание The Guardian, на этот раз инцидент произошёл в графстве Эссекс неподалёку от города Уикфорд, расположенного под Лондоном.

В Британии в графстве Эссекс неподалёку от города Уикфорд пассажирский поезд сошёл с рельсов. Видео © Х /pradhyumn sharma

С рельсов сошли задние вагоны поезда Greater Anglia Aventra, однако им удалось сохранить вертикальное положение. В британской транспортной полиции уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Напомним, ранее в английском графстве Восточный Сассекс недалеко от города Льюис пассажирский поезд сошёл с рельсов, в результате чего пострадали 11 человек. Два пассажира получили серьёзные травмы, ещё девять отделались менее тяжёлыми повреждениями. Всем пострадавшим оказали помощь на месте, некоторых доставили в больницы. Всего в момент аварии в составе находились около 150 человек, следовавших из Лондона в Истборн. Из-за инцидента железнодорожное сообщение на юге Англии частично парализовано.

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Юлия Сафиулина
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