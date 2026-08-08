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8 августа, 16:39

Из-за столкновения двух поездов в Хорватии пострадали не менее 19 человек

Обложка © X/ OgilvieCJ

Обложка © X/ OgilvieCJ

Не менее 19 человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в Хорватии. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

По данным HRT, наиболее серьёзные травмы получили шесть пассажиров. Их состояние оценивается как тяжёлое. Ещё 13 человек отделались лёгкими повреждениями. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Другие обстоятельства происшествия, в том числе причины столкновения, пока не уточняются.

Три человека пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Стамбула
Три человека пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Стамбула

19 июня два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Бедфорда на юге Англии. По предварительным данным, состав из Корби врезался в поезд, следовавший из Ноттингема. Среди пассажиров были пострадавшие с травмами различной степени тяжести, к месту аварии направили в том числе воздушную скорую помощь.

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Полина Никифорова
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