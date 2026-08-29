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29 августа, 18:06

Лесной пожар в Ростовской области разросся до 170 гектаров

Обложка © Макс / Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Обложка © Макс / Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Площадь лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области увеличилась примерно до 170 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Лесной пожар в Ростовской области разросся до 170 гектаров. Видео © VK / Главное управление МЧС по Ростовской области

«В настоящее время огнём пройдено порядка 170 гектаров, угрозы для населённых пунктов нет», — говорится в сообщении ведомства.

С огнём борются сотрудники МЧС, лесного хозяйства и добровольные пожарные. Всего к тушению привлекли более 100 специалистов и 45 единиц техники. Пожар возник в Лозновском лесу 28 августа. Ранее площадь, пройденную огнём, оценивали примерно в 120 гектаров, однако к вечеру она увеличилась ещё на 50 гектаров.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают тушение, угрозы жилым территориям на данный момент нет.

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Ранее Life.ru сообщал о начале этого же крупного лесного пожара в Цимлянском районе. Тогда площадь, пройденная огнём, составляла около 120 гектаров. К тушению уже были привлечены более 100 специалистов и 45 единиц техники. Власти подчёркивали, что угрозы населённым пунктам нет.

Больше новостей о природных пожарах, авариях и работе спасателей — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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