Ландшафтный пожар под Бахчисараем охватил 40 гектаров

40 гектаров сухой растительности охватил пожар возле села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. К 18:15 спасателям удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на населённый пункт, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ликвидация пожара. Видео © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Крым

Пожар начался днём 29 августа. На место направили подразделения МЧС, лесхоза, технику местной администрации и волонтёров.

Работу осложняют жара и сильный ветер. Его порывы достигают 15 метров в секунду и постоянно меняют направление распространения огня.

Угрозу селу Почтовое и расположенным рядом лесным насаждениям удалось снять. По последним данным, пожар остаётся локализованным на площади 40 гектаров.

Крым этим летом уже сталкивался с крупными природными пожарами. 16 августа Life.ru рассказывал о возгорании сухой растительности под Симферополем: огонь распространился на 65 гектаров и также угрожал ближайшему селу, однако пожарным удалось не допустить его перехода на жилую застройку.