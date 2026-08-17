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16 августа, 23:50

Сотрудники МЧС потушили пожар на 65 гектарах у села Ключи под Симферополем

Обложка © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Крым

Обложка © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Крым

Спасатели ликвидировали ландшафтный пожар площадью 65 гектаров в Крыму. Сухая растительность загорелась рядом с селом Ключи в Симферопольском районе, сообщило региональное управление МЧС России.

Под Симферополем потушили пожар, угрожавший селу Ключи. Видео © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Крым

Огонь мог распространиться на населённый пункт. Сильный ветер ускорял движение пламени, а сухая и жаркая погода осложняла тушение. МЧС направило к селу пожарные расчёты и дополнительную технику. К работе присоединились сотрудники пожарной охраны Крыма, волонтёры и водовозы местной администрации.

«Пожар был ликвидирован на площади 65 гектаров», — сообщили в ведомстве.

В тушении участвовали 46 человек и 14 единиц техники. МЧС России предоставило 42 специалиста и 12 машин. Пожарные остановили огонь до его выхода к жилым домам.

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Ранее сообщалось, что лесной пожар охватил 70 гектаров плато Тепе-Оба к западу от Феодосии. В тушении участвует 331 человек. Спасатели и лесники используют 80 единиц техники. Администрация направила к месту пожара семь водовозок и три трактора. Пожарные и добровольцы работают с ранцевыми огнетушителями.

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Антон Голыбин
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