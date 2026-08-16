В Крыму на плато Тепе-Оба у Феодосии тушат лесной пожар

Лесной пожар распространился на 70 гектаров плато Тепе-Оба. Огонь тушат к западу от Феодосии в Крыму, сообщило региональное управление МЧС России.

Пожар на плато Тепе-Оба распространился на 70 гектаров. Видео © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Крым

«Общая площадь — 70 гектаров, из них 25 гектаров — лесной фонд», — говорится в сообщении.

В тушении участвует 331 человек. Спасатели и лесники используют 80 единиц техники. Администрация направила к месту пожара семь водовозок и три трактора. Пожарные и добровольцы работают с ранцевыми огнетушителями. Тракторы проводят опашку территории. Добровольцы на мотоциклах подвозят воду на участки, куда не может проехать крупная техника. С огнём также борются сотрудники горного поисково-спасательного отряда, МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств.

Плато Тепе-Оба отделяет Феодосию от посёлка Орджоникидзе. На возвышенности находятся дачные посёлки и другие строения. Большая часть плато входит в особо охраняемую природную территорию площадью 1265 гектаров. Специалисты продолжают тушение пожара.

Ранее лесной пожар охватил окрестности турецкого курорта Мармарис. Огонь вспыхнул у деревни Аксаз в провинции Мугла вечером 15 августа. В тушении участвовали 217 человек, семь самолётов и 16 вертолётов. Спасатели боролись с огнём с воздуха, моря и земли.