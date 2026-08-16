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16 августа, 04:17

Семь самолётов и 16 вертолётов тушат лесной пожар у Мармариса в Турции

Обложка © X / Mert Ç.

Обложка © X / Mert Ç.

Лесной пожар охватил окрестности турецкого курорта Мармарис. Огонь вспыхнул у деревни Аксаз в провинции Мугла, сообщил губернатор региона Идрис Акбыйык.

Возгорание началось вечером в субботу. В тушении участвуют 217 человек, семь самолётов и 16 вертолётов.

«Огонь тушат с воздуха, моря и на земле», — заявил Акбыйык.

По словам губернатора, пожарным удалось локализовать огонь примерно на три четверти. Экстренные службы продолжают тушить оставшиеся очаги. Сведений о пострадавших и угрозе населённым пунктам власти не привели.

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Ранее сообщалось, что лесные пожары в Хорватии привели к гибели одного человека, ещё более 40 получили ранения. Огонь охватил 900 гектаров в округе Сплит-Далмация и двигался в сторону курортного Омиша. Сильный ветер ускорил распространение пламени. Пожар повредил дома, прибрежные кафе, пирсы и другие объекты в шести населённых пунктах.

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Антон Голыбин
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