В США вертолёт Sikorsky S-64 разбился при тушении крупного лесного пожара

В американском штате Юта потерпел крушение тяжёлый пожарный вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane. Воздушное судно участвовало в тушении крупного лесного пожара Widemouth 2. На его борту находились два человека, однако их состояние пока неизвестно.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вертолёт разбился около 10:00 по местному времени (19:00 мск) в районе города Ричфилд, примерно в 260 километрах к югу от Солт-Лейк-Сити. Самолёт находился в районе южной части пожара.

После падения воздушного судна на месте возник новый очаг возгорания. Из-за огня и сложного горного рельефа спасатели не смогли оперативно добраться до места крушения. Власти рассчитывают получить доступ к нему в течение ближайших суток.

Причины аварии пока не установлены. Расследованием займутся Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и FAA, причём ведущую роль в расследовании будет выполнять NTSB.

Widemouth 2 начался 27 июля после удара молнии в районе национального леса Фишлейк. Площадь пожара достигла около 165 квадратных миль (примерно 427 квадратных километров), а локализовать удалось около 19% возгорания. В борьбе со стихией задействованы более 600 человек. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал тушение лесных пожаров одной из самых опасных работ в мире и призвал жителей штата молиться за членов экипажа разбившегося вертолёта.

Sikorsky S-64 относится к тяжёлым транспортным вертолётам и используется для перевозки крупногабаритных грузов, а также при тушении пожаров и выполнении других специальных задач.

Ранее Life.ru писал, что в Греции при крушении двух пожарных вертолётов погибли два члена экипажа – граждане Греции и Румынии. Машины участвовали в тушении лесных пожаров, а причины аварии сейчас устанавливают следователи. На месте трагедии продолжают работать спасатели и профильные службы.