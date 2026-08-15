Хорватия в огне: Самые страшные лесные пожары в истории страны поглощают леса и города

Один человек погиб, более 40 получили ранения в результате лесных пожаров в Хорватии. Огонь распространяется в округе Сплит-Далмация и движется в сторону курортного Омиша, сообщили местные власти.

Лесной пожар в Хорватии охватил 900 гектаров. Видео © X / Goran_Majic, NationalIndNews, Goran_Majic

Первые сообщения о возгорании появились вчера в округе Сплит-Далмация. Пламя вспыхнуло рядом со зданиями, распространилось по траве, а сильный ветер способствовал его продвижению в сторону Омиша.

За ночь спасатели эвакуировали из опасного района около 1,2 тыс. человек. Власти продолжают вывозить жителей и туристов из Омиша. Медики доставили в больницы более 40 пострадавших. Состояние как минимум семи человек оценивают как критическое.

Экстренные службы устанавливают личность погибшего. Огонь уничтожил или серьёзно повредил жилые дома, прибрежные кафе, пирсы и другие объекты в шести населённых пунктах.

Власти назвали пожар самым масштабным и сложным за всю историю страны. Площадь возгорания достигла 900 гектаров. Размер ущерба пока не определили.

Ранее на предприятии по производству боеприпасов недалеко от Рима произошёл взрыв, после которого начался пожар. Инцидент случился на бывшем заводе «Саммел Дифеза». Сейчас предприятием владеет компания «КНДС Аммо Италия». Итальянские службы устанавливали причины происшествия, сведения о пострадавших и масштабах повреждений не поступали.