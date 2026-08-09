Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 02:02

В городе Малацки объявлен режим ЧС в связи с пожаром на военном полигоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

В словацком городе Малацки введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары, бушующие на территории военного полигона, расположенного неподалёку. Об этом сообщает издание Denník N со ссылкой на местные власти.

«Районный орган власти города Малацки объявил чрезвычайную ситуацию из-за крупного пожара на территории военного округа Загорье», — уточняется в сообщении издания.

Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для борьбы с огнём и устранения его последствий.

Испытания «глушилки» GPS привели к авиакатастрофе с гражданским самолётом в США, пишут СМИ
Испытания «глушилки» GPS привели к авиакатастрофе с гражданским самолётом в США, пишут СМИ

Напомним, возгорание на полигоне началось после того, как в субботу там завершилась военно-историческая акция Sahara Slovakia 2026. Министерство обороны Словакии дополнительно направило на помощь пожарным вертолёты Black Hawk. Пожарные локализовали три очага возгорания. В ликвидации огня им помогают военнослужащие. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Словакия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar