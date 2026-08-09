В городе Малацки объявлен режим ЧС в связи с пожаром на военном полигоне

В словацком городе Малацки введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары, бушующие на территории военного полигона, расположенного неподалёку. Об этом сообщает издание Denník N со ссылкой на местные власти.

«Районный орган власти города Малацки объявил чрезвычайную ситуацию из-за крупного пожара на территории военного округа Загорье», — уточняется в сообщении издания.

Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для борьбы с огнём и устранения его последствий.

Напомним, возгорание на полигоне началось после того, как в субботу там завершилась военно-историческая акция Sahara Slovakia 2026. Министерство обороны Словакии дополнительно направило на помощь пожарным вертолёты Black Hawk. Пожарные локализовали три очага возгорания. В ликвидации огня им помогают военнослужащие. Причины возгорания пока остаются неизвестными.