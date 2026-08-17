Почти 600 человек эвакуировали из-за пожара на греческом острове Саламин

Береговая охрана Греции эвакуировала 593 человека с острова Саламин из-за пожара. Операция прошла в прибрежных районах Сатерли и Колонес недалеко от Афин, сообщил телеканал ERT-news.

Пассажирский паром доставил 571 человека в порт Фанеромени. Остальных людей вывезли грузовые суда и катера. Береговая охрана сохраняет повышенную готовность на случай новой эвакуации. Пожар начался днём в посёлке Перистериа на участке с мусором. Сильный ветер быстро разнёс огонь. Пламя распространялось в сторону Перистериа и Селинии. На первом участке сгорели несколько домов.

Огонь тушили 146 пожарных и добровольцы. Наземные группы использовали 32 машины, а с воздуха работали четыре самолёта и шесть вертолётов. Два пожилых человека погибли в своём доме в Перистериа. Ещё 10 жителей получили ожоги, медики доставили их в больницы. Пожарные ликвидировали основные фронты и продолжают тушить отдельные очаги.

Специалисты изучают записи камер видеонаблюдения рядом с местом начала пожара. Им предстоит определить, возник огонь из-за поджога или неосторожного обращения с огнём.

Ранее лесной пожар на плато Тепе-Оба к западу от Феодосии охватил 70 гектаров. В тушении участвует 331 человек, специалисты используют 80 единиц техники. Администрация направила к месту пожара семь водовозок и три трактора. Пожарные и добровольцы работают с ранцевыми огнетушителями. Тракторы проводят опашку территории. Добровольцы на мотоциклах подвозят воду на участки, куда не может проехать крупная техника.